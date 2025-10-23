«Что дальше? Отключать гайковёрты?» Чандхок — о штрафе «Ред Булл» на Гран-при США

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Карун Чандхок прокомментировал штраф команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при США.

Напомним, один из механиков «Ред Булл» вернулся на трассу после сигнала об уходе с неё, сорвав клейкую ленту со стены рядом с позицией, куда должен был поставить машину пилот «Макларена» Ландо Норрис.

«Что дальше? Отключать гайковёрты, пока команда не видит? Что ж, это не новый приём, я разговаривал с людьми, и мне сказали, что эта игра продолжается весь год. «Ред Булл» узнал, что «Макларен» так делает, и начал снимать отметки», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

