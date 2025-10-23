Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Что дальше? Отключать гайковёрты?» Чандхок — о штрафе «Ред Булл» на Гран-при США

«Что дальше? Отключать гайковёрты?» Чандхок — о штрафе «Ред Булл» на Гран-при США
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Карун Чандхок прокомментировал штраф команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при США.

Напомним, один из механиков «Ред Булл» вернулся на трассу после сигнала об уходе с неё, сорвав клейкую ленту со стены рядом с позицией, куда должен был поставить машину пилот «Макларена» Ландо Норрис.

«Что дальше? Отключать гайковёрты, пока команда не видит? Что ж, это не новый приём, я разговаривал с людьми, и мне сказали, что эта игра продолжается весь год. «Ред Булл» узнал, что «Макларен» так делает, и начал снимать отметки», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Материалы по теме
Штраф «Ред Булл» связан с механиком, пытавшимся испортить старт Норрису — The Race

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android