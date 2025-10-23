Скидки
У трёх команд Формулы-1 могут возникнуть проблемы с соблюдением лимита на бюджеты — Сейвуд

У трёх команд Формулы-1 могут возникнуть проблемы с соблюдением лимита на бюджеты — Сейвуд
Три команды Формулы-1 могут не пройти финансовую проверку Международной автомобильной федерации (ФИА) на предмет соблюдения лимита бюджета в 2025 году, сообщает обозреватель Джо Сейвуд в своём блоге.

«В это время года команды ждут ответ от ФИА, успешно ли они уложились в лимит бюджета. В Остине появились обычные слухи о том, что некоторые команды нарушили правила. Зачастую это попытки отвлечь внимание соперников от гонок.

Было сказано, что три команды потратились больше остальных, но разумно не называть их на этапе слухов. Если возникнут проблемы, последуют заявления. Было бы нечестно разжигать слухи, поскольку репутационный ущерб в таком случае очень значителен», — написал Сейвуд.

