Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сейвуд назвал проблемы, которые нужно решить для создания второй части фильма «Формула-1»

Сейвуд назвал проблемы, которые нужно решить для создания второй части фильма «Формула-1»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о второй части фильма «Формула-1» с голливудским актёром Брэдом Питтом.

«Поговаривают, что через несколько лет выйдет вторая часть фильма «Формула-1», хотя есть несколько проблем, которые нужно решить: а именно, сценарий, потому что Брэд слишком староват, чтобы самому выиграть титул; наличие громких имён и то, как, чёрт возьми, он должен называться, потому что «Формула 1-2» на самом деле не сработает. Тем не менее после такого успешного первого показа и установления более тесных связей Apple с Формулой-1 благодаря новому телевизионному контракту, вполне вероятно, что будет снят второй фильм. Я ставлю на то, что это будет фильм о молодой женщине-гонщице, а Брэд даст полезный (по-отцовски) совет», — написал Сейвуд в своём блоге.

Материалы по теме
Вольф вспомнил, как Брэд Питт отреагировал на слова Хэмилтона «для пилота Ф-1 ты стар»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android