Сейвуд назвал проблемы, которые нужно решить для создания второй части фильма «Формула-1»

Известный журналист Джо Сейвуд высказался о второй части фильма «Формула-1» с голливудским актёром Брэдом Питтом.

«Поговаривают, что через несколько лет выйдет вторая часть фильма «Формула-1», хотя есть несколько проблем, которые нужно решить: а именно, сценарий, потому что Брэд слишком староват, чтобы самому выиграть титул; наличие громких имён и то, как, чёрт возьми, он должен называться, потому что «Формула 1-2» на самом деле не сработает. Тем не менее после такого успешного первого показа и установления более тесных связей Apple с Формулой-1 благодаря новому телевизионному контракту, вполне вероятно, что будет снят второй фильм. Я ставлю на то, что это будет фильм о молодой женщине-гонщице, а Брэд даст полезный (по-отцовски) совет», — написал Сейвуд в своём блоге.