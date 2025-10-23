«Лимит бюджетов выполнил задачу». Хилл — о титульной борьбе в Формуле-1 в сезоне-2025

Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл заявил, что ограничение бюджетов в «Королевских гонках» пошло на пользу интриге чемпионата на фоне борьбы за титул между Оскаром Пиастри, Ландо Норрисом (оба из «Макларена») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Лимит бюджета выполнил свою задачу. Он действительно выровнял ситуацию к концу сезона. В каком-то смысле это хорошее правило. Именно этого мы и хотели», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.

После 19 этапов у австралийца Оскара Пиастри 346 очков, у его напарника Ландо Норриса — 332. Четырёхкратный чемпион серии из Нидерландов Макс Ферстаппен третий — 306 очков.