Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Лимит бюджетов выполнил задачу». Хилл — о титульной борьбе в Формуле-1 в сезоне-2025

«Лимит бюджетов выполнил задачу». Хилл — о титульной борьбе в Формуле-1 в сезоне-2025
Комментарии

Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл заявил, что ограничение бюджетов в «Королевских гонках» пошло на пользу интриге чемпионата на фоне борьбы за титул между Оскаром Пиастри, Ландо Норрисом (оба из «Макларена») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Лимит бюджета выполнил свою задачу. Он действительно выровнял ситуацию к концу сезона. В каком-то смысле это хорошее правило. Именно этого мы и хотели», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.

После 19 этапов у австралийца Оскара Пиастри 346 очков, у его напарника Ландо Норриса — 332. Четырёхкратный чемпион серии из Нидерландов Макс Ферстаппен третий — 306 очков.

Материалы по теме
«Шансы смехотворны». Хилл ответил, на кого бы поставил в титульной борьбе в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android