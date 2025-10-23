Скидки
Стали известны полномочия россиянина Кирьянова на заседании Всемирного совета ФИА

Известная российская журналистка, бывшая пресс-атташе Российской автомобильной федерацией (РАФ) Мария Мельникова прокомментировала информацию своего коллеги Джо Сейвуда по поводу возвращения Виктора Кирьянова во Всемирный совет ФИА по автоспорту.

«Виктор Николаевич Кирьянов, ныне почётный президент РАФ, действительно присутствовал на заседании Всемирного совета ФИА – по приглашению самой Федерации. Но исключительно в качестве наблюдателя. Надеюсь, Мохаммед бен Сулайем [президент ФИА] сумел всё это грамотно обставить, чтобы не нажить неприятностей», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

