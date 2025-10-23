Скидки
В «Альпин» отказались вернуть Дуэна за руль болида Ф-1 на финальные Гран-при — The Race

Комментарии

Руководство команды Формулы-1 «Альпин» рассматривало возможность вернуть 22-летнего австралийского гонщика Джека Дуэна за руль болида на три финальных Гран-при в сезоне-2025, но от этой идеи отказались, сообщили в издании The Race.

По данным журналистов в «Альпин» регулярно говорили Джеку о том, что его шансы вернуться на должность боевого пилота присутствуют, особенно в конце сезона. Всё упиралось в финансовую поддержку, так как Джек является участником академии французов и не имел крупных спонсоров. Сообщается, что Джек вместе со своими менеджерами нашёл финансы, но крупный аргентинский спонсор Mercado Libre, представляющий интересы Франко Колапинто, сыграл свою роль, а Флавио Бриаторе доволен прогрессом аргентинца.

Комментарии
