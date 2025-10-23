Как вы относитесь к действиям «Ред Булл», пытавшегося лишить Норриса подсказки на старте?
Скандальный эпизод произошёл на минувшем Гран-при США Формулы-1. Команда «Ред Булл» была оштрафована на € 50 тыс.
Официально было заявлено, что наказание связано с возвращением одного из механиков на трассу после сигнала об уходе с неё. Позже стало известно, что механик вернулся на трассу, чтобы сорвать наклейку «Макларена» со стены в том месте, где должен был поставить машину на старт британец Ландо Норрис. Наклейка служила ориентиром.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как вы относитесь к действиям «Ред Булл», пытавшегося лишить Норриса подсказки на старте?
«Макларен» представил ливрею для Гран-при США
