Как вы относитесь к действиям «Ред Булл», пытавшегося лишить Норриса подсказки на старте?

Скандальный эпизод произошёл на минувшем Гран-при США Формулы-1. Команда «Ред Булл» была оштрафована на € 50 тыс.

Официально было заявлено, что наказание связано с возвращением одного из механиков на трассу после сигнала об уходе с неё. Позже стало известно, что механик вернулся на трассу, чтобы сорвать наклейку «Макларена» со стены в том месте, где должен был поставить машину на старт британец Ландо Норрис. Наклейка служила ориентиром.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как вы относитесь к действиям «Ред Булл», пытавшегося лишить Норриса подсказки на старте?

«Макларен» представил ливрею для Гран-при США