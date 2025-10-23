Семикратный чемпион Марк Маркес не вернётся на Гран-при MotoGP в сезоне-2025

Семикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP испанец Марк Маркес больше не выступит в серии в сезоне-2025, о чём сообщила пресс-служба команды «Дукати».

«Медицинская команда подтвердила, что лечение травмы протекает нормально, но Марк не примет участия в Гран-при Португалии и Валенсии, а также в тестовом дне в Честе», — написали в «Дукати» в социальных сетях.

«Это не должно затмить или заставить нас забыть о великой цели, которой мы достигли в этом году: снова стать чемпионами мира, и скоро мы все вместе отпразднуем это. Спасибо всем болельщикам за тёплые сообщения, «Дукати» и всем спонсорам за их поддержку и понимание», — сказал Маркес.