Штайнер: пилот должен получать поддержку для победы в чемпионате, у Пиастри её нет

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри не получает должную поддержку от руководства команды.

«Несколько неудачных гонок… Не знаю, чувствует ли он, что команда… Команда должна поддерживать его. Когда вы являетесь членом команды, вам нужна поддержка, чтобы выиграть чемпионат, и он не получает её. Возможно, он начнёт задаваться вопросом, а есть ли вокруг него команда.

Очевидно, такие вещи бьют по вашей уверенности. Когда вы гоняетесь, вам нужна полная свобода делать то, что хочется. Если этой свободы нет, вы совершаете ошибки. Как и в обычной жизни, не так ли? Когда вы сомневаетесь, можете ли вы что-то делать, вы не делаете это нормально», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.