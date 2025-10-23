Скидки
У команды Никиты Бедрина угнали грузовик с шинами для практики в региональной Формуле

У команды Никиты Бедрина угнали грузовик с шинами для практики в региональной Формуле
У французского коллектива Sainteloc Racing, за который выступает 19-летний российский гонщик Никита Бедрин, угнали грузовик с шинами для участия в практике региональной Формулы, сообщил менеджер пилота Пётр Алёшин в своём телеграм-канале.

«Этой ночью от отеля был угнан фургон команды Sainteloc Racing, в котором была гоночная резина. Полиция оптимизма по поводу нахождения фургона не высказала. Поэтому сегодня на тестах в Монце у Никиты будет только один комплект дождевой резины. Погода — дождь. Тесты будут сегодня с 15:00 до 19:00 мск.

Ребята, кто часто гоняется на севере Италии (картинг), или в Испании (Барселона, Валенсия), или просто туристы. Будьте особенно осторожны в этих местах, не оставляйте ничего ценного в машинах, следите за сумками и карманами! Каждый год в этих регионах масса краж из машин и сумок. Паспорта, наличные держите при себе всегда!» — написал Алёшин.

