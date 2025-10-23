Скидки
«Быстрее Формула-1 заключит контракт с Барби». Сейвуд — о Хорнере в «Феррари»

Известный журналист Джо Сейвуд прокомментировал слухи об интересе команды Формулы-1 «Феррари» к уволенному из «Ред Булл» Кристиану Хорнеру.

«Один из слухов, к которому не стоит относиться слишком серьёзно, заключается в том, что Кристиан Хорнер вскоре станет руководителем команды «Феррари». Это менее вероятно, чем то, что Формула-1 заключит сделку с Барби для продвижения спорта с использованием самой известной в мире игрушки (хотя «Экшен Мэн» может поспорить), чтобы выйти на новый рынок и завоёвывать интерес девушек, которые стали фанатами Формулы-1 благодаря Drive to Survive (в котором Хорнер долгое время был злодеем из пантомимы) и фильму «Формула-1», который им нравится, потому что Брэд Питт, должно быть, напоминает им их любимых дядюшек…» — написал Сейвуд в своём блоге.

