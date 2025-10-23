Хакеры взломали сайт ФИА, получив доступ к личным данным и паспортам пилотов

Хакеры взломали сайт ФИА, на котором хранились конфиденциальная личная информация и документы, касающиеся многих гонщиков. Об этом сообщает издание RaceFans.

Как сообщается, ФИА устранила уязвимости в своих системах. В Федерации подтвердили факт утечки данных. При этом представители организации связались с пострадавшими пилотами, а также с соответствующими органами по защите данных.

Как сообщается, хакеры взломали сайт, посвящённый классификации пилотов по категориям, зарегистрировав учётную запись обычного пользователя, а затем, воспользовавшись уязвимостями системы, получили права администратора. Это дало им возможность получить доступ к конфиденциальной личной информации любого пилота.

В частности, исследователь по безопасности Ян Кэрролл сообщил, что злоумышленники могли получить доступ к паспорту, резюме, водительским правам, кэшу пароля и личной информации Макса Ферстаппена. Всего на сайте размещена информация о более чем семи тысячах гонщиков.