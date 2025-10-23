Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Самый молодой гонщик в Формуле-3 признался в убийстве отца

Самый молодой гонщик в Формуле-3 признался в убийстве отца
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний испанец Антолин Гонсалес-младший, являющийся бывшим пилотом молодёжных серий и самым юным гонщиком Формулы-3, признался в убийстве своего отца. Об этом сообщает издание Marca.

Как заявил Гонсалес-младший, отец первым схватил оружие, что привело к смертельной схватке.

Преступление было совершено 5 июля. Гонсалес-старший был обнаружен с колотой раной в шее. Его сын был задержан по обвинению в убийстве в городе Аранда-де-Дуэро. Свидетельницей конфликта является бывшая супруга Гонсалеса-старшего и мать гонщика, которая и вызвала экстренные службы, они задержали её сына в соседнем населённом пункте.

Антолин является самым младшим участником Формулы-3, дебютировав в серии в возрасте 13 лет за команду «Драйвикс», приняв участие на тестах. В самих гонках он не принял участия, так как не имел права. Гонсалес-младший стал чемпионом итальянской Формулы-4. Завершил карьеру в 2018-м.

Материалы по теме
По подозрению в убийстве своего отца задержан самый молодой гонщик Формулы-3 — Marca
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android