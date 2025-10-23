Самый молодой гонщик в Формуле-3 признался в убийстве отца

23-летний испанец Антолин Гонсалес-младший, являющийся бывшим пилотом молодёжных серий и самым юным гонщиком Формулы-3, признался в убийстве своего отца. Об этом сообщает издание Marca.

Как заявил Гонсалес-младший, отец первым схватил оружие, что привело к смертельной схватке.

Преступление было совершено 5 июля. Гонсалес-старший был обнаружен с колотой раной в шее. Его сын был задержан по обвинению в убийстве в городе Аранда-де-Дуэро. Свидетельницей конфликта является бывшая супруга Гонсалеса-старшего и мать гонщика, которая и вызвала экстренные службы, они задержали её сына в соседнем населённом пункте.

Антолин является самым младшим участником Формулы-3, дебютировав в серии в возрасте 13 лет за команду «Драйвикс», приняв участие на тестах. В самих гонках он не принял участия, так как не имел права. Гонсалес-младший стал чемпионом итальянской Формулы-4. Завершил карьеру в 2018-м.