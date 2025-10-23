Скидки
Инвесторы готовы предоставить Хорнеру $ 2 млрд для покупки команды Ф-1 — The Times

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может приобрести команду Формулы-1. Об этом сообщает издание The Times.

Как информирует источник, к Хорнеру обратились богатые инвесторы, готовые к сотрудничеству, предоставившие ему достаточно капитала для покупки целой команды. Речь идёт о сумме в $ 200 млн.

Напомним, о решении Хорнера покинуть пост руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Его место занял Лоран Мекис, ранее возглавлявший «Рейсинг Буллз». Стоит отметить, что перед уходом Хорнер был временно отстранён от управленческих функций, однако сохранял должности директора Red Bull Racing и Red Bull Technology Limited, поскольку его контракт предполагал продолжение работы ещё на несколько лет.

