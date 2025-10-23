Ферстаппен: трасса в Мексике должна подойти нашей команде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем Гран-при Мексики.

«В нескольких предыдущих гонках мы получили очень хороший импульс, так что мы намерены продолжать атаковать, выжимая из машины максимум. Команда упорно работает над этим. Сейчас нам необходимо идеально отработать все дни уикенда, чтобы рассчитывать на титул, так что в Мексике важно сразу взяться за дело.

Эта трасса должна подойти нашей машине, и задача в том, чтобы найти эффективный подход к резине и добиться нужного уровня сцепления. Конечно, если учитывать расположение автодрома высоко над уровнем моря, есть особые сложности, поскольку плотность воздуха в Мехико меньше, и это скажется на всех. Но в самом городе всегда атмосфера праздника, так что отлично, что серия из двух гонок завершится именно там», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.