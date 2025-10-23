Скидки
Штайнер: у Хорнера в «Феррари» возникли бы проблемы, как и у любого другого

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном приходе Кристиана Хорнера на пост руководителя «Феррари».

«У меня нет информации от внутренних источников, однако я предположу, что в «Феррари» у Хорнера возникли бы проблемы, как и у любого другого. Конечно, там сложно работать, но в контексте Хорнера и «Феррари» можно сказать, что в «Феррари», как мы знаем, зачастую ждут чудес. Однако на решение проблем «Феррари» требуется больше времени, чем обычно, а в команде не дают этого времени.

Думаю, в «Феррари», в частности их президент Джон Элканн, это поняли. В итоги они продлили контракт с Фредом Вассёром, потому что ему нужно чуть больше времени, чтобы всё исправить. Нужно хотя бы дать ему следующий сезон при новых правилах.

Если машина «Феррари» будет достаточно хороша, то всё будет нормально. Если же болид окажется недостаточно быстр, то я не знаю, что будет. Но я не думаю, что Хорнер может в данный момент перейти в «Феррари» или что «Феррари» может прямо сейчас пойти за Хорнером», – приводит слова Штайнера Crash.

