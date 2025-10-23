Леклер высказался о шансах взять титул с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о перспективах итальянской команды.

«Я очень хорошо знаю этих людей, а команда команда прикладывает большие усилия для того, чтобы улучшить рабочие процессы. В команду также приходят новые сотрудники, с иным мышлением, и это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее. Конечно, следующий сезон станет поворотным моментом, там будет видно. Но сейчас я настроен с оптимизмом, потому что я знаю эту команду и этих людей, а в работе мы идём в верном направлении.

Конечно, в последнее время некоторые из соперников подготовили обновления текущих болидов, из-за чего создаётся ощущение, что мы потеряли в скорости, но в этом нет ничего неожиданного, потому что мы свою машину не обновляли. Мы сделали сознательный выбор, который должен окупиться в начале следуюшего сезона», — приводит слова Леклера RacingNews365.