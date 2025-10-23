Российско-израильский пилот Роберт Шварцман выпустил новый музыкальный трек под названием Pole Position.

«Когда я записывал Pole Position, я думал об амбициях, о том, как продолжать движение вперёд, быть быстрее, лучше и сильнее. Речь шла о тяжёлой работе, разочаровании и о том, как ты стремишься к чему-то большему, чем ты сам.

Тогда это была одна песня, одна из самых первых, и я не считал, что её стоит выпускать. Она была отражением того, каково это — хотеть большего, стремиться к той невидимой финишной черте, которую мы сами себе установили. Но я и представить не мог, насколько реальными могут стать эти слова.

Однажды я оказался на гоночной трассе и завоевал настоящий поул. После этого момента этот титул стал для меня другим. Жизнь замкнулась. Забавно, как искусство иногда может предсказать твою собственную историю. Сейчас это уже не просто трек, это напоминание того, что если оставаться целеустремлённым, то жизнь догонит ваше видение и то, к чему вы так упорно стремитесь», — написал Роберт Шварцман в соцсетях.

Этот трек стал вторым для Роберта под псевдонимом Shwartzy. Первый вышел в 2023 году и назывался Active.