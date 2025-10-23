Скидки
Албон: трасса в Мексике подходит «Уильямсу»

Албон: трасса в Мексике подходит «Уильямсу»
Тайско-британский пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о предстоящем Гран-при Мексики, высоко оценив перспективы своей команды на трассе имени братьев Родригес.

«По ощущениям эта трасса хорошо подходит болиду «Уильямса», здесь больше поворотов в конфигурации разгон-торможение, а это нравится нашему болиду.

Так что да, это хорошая для нас трасса. Но что тут действительно важно — первый поворот и то, как ты его пройдёшь. В ходе уикенда будет много тренировок старта, только из-за важности позиции в начале гонки», — приводит слова Алекса Албона Motorsport.

Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября.

Албон — об «Уильямсе»: вы видите результат многих изменений, внесённых пару лет назад
