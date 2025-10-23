Скидки
Хилл: интересно, что случилось бы, окажись Хюлькенберг за рулём «Ред Булл»

Хилл: интересно, что случилось бы, окажись Хюлькенберг за рулём «Ред Булл»
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о немецком пилоте «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберге.

«Хюлькенберг по-прежнему показывает отличные гонки. Мне интересно, что случилось бы, если бы Нико посадили за руль одной из машин топ-команд Формулы-1?

Например, в «Ред Булл». А почему бы и нет? Хочу сказать, будь я на месте руководителя «Ред Булл», я бы предложил дать Нико шанс. Почему нет. Плюс, как мне кажется, они отлично ладят с Максом Ферстаппеном», – приводит слова Хилла Crash.

Напомним, Хюлькенберг в нынешнем сезоне впервые за 12 лет в Формуле-1 смог подняться на подиум. Хюлькенберг закончил Гран-при Великобритании на третьей позиции. Тот Гран-при стал для Хюлькенберга 239-м в карьере.

