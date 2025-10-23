«Паниковать хочется намного меньше». Хаджар — о своём будущем

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём будущем в Формуле-1.

«Скажем так, год назад я не был вполне уверен в своём будущем, это правда. У меня были предположения, но в этом сезоне мои позиции стали намного лучше.

Знаю, что в следующем сезоне я останусь в Формуле-1, в то время как в прошлом году в этот момент времени я этого не знал. Так что сейчас точно хочется намного меньше паниковать, чем тогда», — приводит слова Исака Хаджара Motorsport.

Ранее в СМИ сообщалось, что в следующем году французский пилот, вероятно, перейдёт в «Ред Булл» на место японского гонщика Юки Цуноды.