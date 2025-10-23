Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Паниковать хочется намного меньше». Хаджар — о своём будущем

«Паниковать хочется намного меньше». Хаджар — о своём будущем
Комментарии

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём будущем в Формуле-1.

«Скажем так, год назад я не был вполне уверен в своём будущем, это правда. У меня были предположения, но в этом сезоне мои позиции стали намного лучше.

Знаю, что в следующем сезоне я останусь в Формуле-1, в то время как в прошлом году в этот момент времени я этого не знал. Так что сейчас точно хочется намного меньше паниковать, чем тогда», — приводит слова Исака Хаджара Motorsport.

Ранее в СМИ сообщалось, что в следующем году французский пилот, вероятно, перейдёт в «Ред Булл» на место японского гонщика Юки Цуноды.

Материалы по теме
«Непростительно». Хаджар прокомментировал аварию в квалификации Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android