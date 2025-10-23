Скидки
Цунода: внимание сосредоточена на помощи Ферстаппену в борьбе за титул

Цунода: внимание сосредоточена на помощи Ферстаппену в борьбе за титул
Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о последних результатах команды, отметив, что коллектив продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов.

«Результаты последних гонок радуют. Во второй половине сезона команда работает на максимуме своих возможностей, пытаясь достичь хороших результатов. Сейчас наибольшее внимание сосредоточено на помощи Максу Ферстаппену в борьбе за победу в чемпионате.

Но мы не сдаёмся в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Так что я рад, что смог помочь команде, заработав очки на этапе в Остине. Плюс мы знаем, что способны бороться на этой машине за самые высокие места», — приводит слова Цуноды GPBlog.

Фото: японский пилот Ф-1 Цунода встретился с японским игроком «Лейкерс» Хатимурой
