Цунода: внимание сосредоточена на помощи Ферстаппену в борьбе за титул

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о последних результатах команды, отметив, что коллектив продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов.

«Результаты последних гонок радуют. Во второй половине сезона команда работает на максимуме своих возможностей, пытаясь достичь хороших результатов. Сейчас наибольшее внимание сосредоточено на помощи Максу Ферстаппену в борьбе за победу в чемпионате.

Но мы не сдаёмся в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Так что я рад, что смог помочь команде, заработав очки на этапе в Остине. Плюс мы знаем, что способны бороться на этой машине за самые высокие места», — приводит слова Цуноды GPBlog.