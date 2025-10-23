Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» отменил «наказание» Норриса после аварии в спринте Гран-при США — The Race

«Макларен» отменил «наказание» Норриса после аварии в спринте Гран-при США — The Race
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» отменила «последствия» для британского пилота коллектива Ландо Норриса, введённые после аварии между ним и его напарником по команде Оскаром Пиастри на Гран-при Сингапура. Об этом сообщает издание The Race.

Как выяснилось ранее, в команде ввели новое правило, согласно которому Пиастри получил право выбирать порядок выезда из боксов в квалификациях до конца сезона.

Однако после аварии в спринтерской гонке Гран-при США в команде решили отменить наказание Норриса — отныне коллектив вернётся к старой схеме, согласно которой порядок выезда чередовался от Гран-при к Гран-при.

Материалы по теме
В «Ред Булл» попытались напакостить Норрису. Это вообще по-спортивному?
В «Ред Булл» попытались напакостить Норрису. Это вообще по-спортивному?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android