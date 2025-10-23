«Макларен» отменил «наказание» Норриса после аварии в спринте Гран-при США — The Race

Команда Формулы-1 «Макларен» отменила «последствия» для британского пилота коллектива Ландо Норриса, введённые после аварии между ним и его напарником по команде Оскаром Пиастри на Гран-при Сингапура. Об этом сообщает издание The Race.

Как выяснилось ранее, в команде ввели новое правило, согласно которому Пиастри получил право выбирать порядок выезда из боксов в квалификациях до конца сезона.

Однако после аварии в спринтерской гонке Гран-при США в команде решили отменить наказание Норриса — отныне коллектив вернётся к старой схеме, согласно которой порядок выезда чередовался от Гран-при к Гран-при.