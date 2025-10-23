Цунода и Лоусон, вероятно, останутся без места боевого пилота в 2026 году — инсайдер

Журналист издания DAZN Томас Слафер сообщил о последних слухах в паддоке относительно распределения мест в командах «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», намекнув, что Исак Хаджар получит место напарника Макса Ферстаппена.

Кроме того, по словам инсайдера, в паддоке сильно сомневаются в том, что Цунода сохранит место боевого пилота в Формуле-1. Что касается Лиама Лоусона, то он, по информации источника, наверняка покинет «Рейсинг Буллз» и лишится места в Формуле-1.

Примечательно, что ранее, по слухам, в «Рейсинг Буллз» выбирали между Цунодой и Лоусоном, а второе место в команде должно было достаться Арвиду Линдбладу. Неизвестно, кто в случае ухода обоих пилотов станет напарником Линдблада.