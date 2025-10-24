Скидки
Хаджар признался, что хочет стать напарником Ферстаппена

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём возможном переходе в «Ред Булл» в следующем году.

«Когда твоим напарником является Ферстаппен, это лучший показатель. Конечно, это немного пугает, но в то же время это очень будоражит меня — стать однажды напарником Макса», — приводит слова Исака Хаджара ESPN.

Напомним, ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команда не торопится с принятием решения о составе пилотов на сезон-2026, в частности — с возможным переводом Хаджара в старшую команду.

По информации инсайдеров, переход Хаджара в «Ред Булл» — уже решённое дело.

