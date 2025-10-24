Скидки
Сайнс не согласился со своим штрафом за аварию с Антонелли

Сайнс не согласился со своим штрафом за аварию с Антонелли
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выразил несогласие с решением стюардов дать ему штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Мексики за аварию с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Что бы ни происходило на трассе, оно всегда остаётся на трассе. Решение стюардов оштрафовать меня на пять позиций на стартовой решетке здесь, после того, что произошло там, я счёл совершенно несоразмерным сути самого инцидента.

Это обнажает слабые места в нашем регламенте. Однако что есть, то есть, я должен это принять. Я, конечно, беру на себя ответственность, свою долю ответственности за инцидент. Мне бы хотелось, чтобы мы оба продолжили гонку, но, думаю, дело в том, что после изучения данных и всех просмотренных онбордов мне трудно принять тот факт, что мне всё равно дали штраф в пять мест, однако это неважно», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

