Антонелли: у Сайнса своё мнение, у меня — своё

Антонелли: у Сайнса своё мнение, у меня — своё
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался насчёт инцидента с гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом на Гран-при США.

«Обидно, что произошёл такой инцидент, мы оба шли на хороших позициях, но контакт фактически закончил гонку для нас обоих. Знаете, у Карлоса своё мнение по поводу столкновения, а у меня оно другое. Что произошло — то произошло. Мы движемся дальше», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

Напомним, Сайнс из-за этого инцидента получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Мексики.

До финала сезона-2025 Формулы-1 осталось пять Гран-при — в Мексике, Бразилии, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

