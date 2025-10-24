Скидки
«Астон Мартин» избежал наказания за нарушения лимита бюджетов в 2024-м — Racingnews365

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» стала одним из двух коллективов, который нарушил лимит бюджетов в сезоне-2024, сообщили в издании Racingnews365.

«Мы можем подтвердить, что «Астон Мартин» — одна из двух команд Формулы-1, нарушивших лимит бюджетов ФИА на сезон-2024. Отчёты команды из Сильверстоуна были представлены до истечения срока, установленного руководящим органом автоспорта. Однако из-за смягчающих обстоятельств, не зависящих от команды, в них отсутствовала необходимая подпись аудитора.

Следует знать, что ФИА с пониманием отнеслась к ситуации, в которой оказался «Астон Мартин». В связи с незначительными нарушениями и тем фактом, что не было превышения лимита затрат, штраф применяться не будет. Это произошло после того, как ФИА опубликовала заявление в связи со слухами, охватившими паддок Формулы-1 на Гран-при Мехико», — говорится в статье.

Это не первое нарушение «Астон Мартин» лимита расходов, поскольку в 2022 году команда была признана виновной в процедурной ошибке, которое имело отношение к сезону-2021.

