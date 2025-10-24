ФИА опубликовала заявление из-за слухов о командах, нарушивших лимит бюджетов в Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление на фоне слухов о том, что сразу несколько команд превысили лимит бюджетов в сезоне-2024.

«ФИА находится в завершении изучения всех финансовых отчётов команд в рамках ограничений бюджета сезона-2024. Результаты, как ожидается, будут сообщены в ближайшее время. ФИА не комментирует индивидуальные декларации, представленные конкретными командами и/или производителями силовых агрегатов, и, согласно установившейся практике, результаты проверки будут обнародованы, как только будет завершена оценка всех отчётов», — говорится в заявлении.