«Всегда раздувается до предела». Леклер — о слухах вокруг «Феррари»

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», высказался о слухах вокруг итальянского коллектива на фоне недавних сообщений об интересе к бывшему руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру.

«В этих слухах ничего нового? Так оно и есть. Я работаю в команде с 2019 года и знаю, что подобное всегда раздувается до предела. Конечно, мне это никоим образом не нравится. Мы бы предпочли сосредоточиться на том, что для нас важнее всего. Но такова реальность», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Во время уикенда Гран-при США глава компании «Феррари» Джон Элканн выпустил заявление в поддержку нынешнего руководителя Фредерика Вассёра.

