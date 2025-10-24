Скидки
Леклер: если у «Феррари» получается что-то хорошее, то становится невероятным, и наоборот

Леклер: если у «Феррари» получается что-то хорошее, то становится невероятным, и наоборот
Комментарии

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», рассказал о величии итальянского коллектива.

«Я думаю, что «Феррари» — это нечто особенное, потому что всякий раз, когда мы делаем что-то хорошее, это превращается в нечто невероятное. Но и если у нас что-то не получается, для остальных — это катастрофа. Это также делает её особенной, и мы должны быть уверены, что подобные вещи не повлияют на нас.

Учитывая всё, что было вокруг команды в Остине, мы проделали просто отличную работу там, что было непросто. Мы сделали всё правильно как команда, и нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

