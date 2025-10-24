Льюис Хэмилтон объяснил, как пилоты «Макларена» могут победить Макса Ферстаппена

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») объяснил, как Оскар Пиастри и Ландо Норрис из «Макларена» могут не позволить Максу Ферстаппену («Ред Булл») выиграть пятый титул в сезоне-2025.

«Это не первая титульная борьба для них [пилотов «Макларена»], ведь они становились чемпионами и в других сериях. Я не из тех, кто хочет давать им советы, но я имею в виду, что это непросто, когда вы в одной команде. Давление огромное.

Определённо наступает время, когда нужно надеть очки и полностью отсеивать всё, что идёт снаружи. Приходит масса всяких новостей и слухов — как положительных, так и отрицательных. Им следует быть жёсткими, такими же, как Макс. Он заберёт у них чемпионство, если они не сделают то же; им надо давить. Чтобы удержать кого-то вроде Макса, особенно в той машине, в которой он сейчас, нужно отчаянно стараться. И для любого из них, чтобы выйти вперёд, ключевое — это стабильность, и именно это мы видели от Макса в последних гонках», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.