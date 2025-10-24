Норрис рассказал о реакции на действия «Ред Булл», срывающего со стены подсказку

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», прокомментировал действия «Ред Булл», механики которого срывают скотч со стены на стартовой решётке, который помогает ему занять позицию.

«Они отлично поработали. Но я не использовал этот ориентир в Остине, так что было ещё забавнее, ведь она мне не понадобилась. Мы её повесили для подстраховки, а они по итогу получили штраф за то, чем я по итогу и не воспользовался. Так что их неудача из-за того, как прочно мы прилепили её, нас всех посмешила.

Они уже пытались убрать его, по-моему, в Монце и на паре других Гран-при. И всегда было забавно наблюдать за тем, как они делали это, а в Остине всё пошло не по плану. Я продолжу им пользоваться. Иногда я бы вообще избегал этого, потому что стена может быть слишком далеко. Так что сейчас в 95% гонок я ориентируюсь по линии на стартовой решётке», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.