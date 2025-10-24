Шарль Леклер: буду очень удивлён, если Макс Ферстаппен выиграет титул

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») взять пятый титул в сезоне-2025.

«Последние результаты Ферстаппена? В целом я никогда не удивляюсь. Макс всегда пилотирует на очень высоком уровне, и стоит учитывать, что «Ред Булл», вероятно, является командой, которая добилась большего прогресса после летней паузы, чем другие коллективы. Я думаю, что «Макларен» прекратил развитие болида довольно давно, как и мы, а «Мерседес» и «Ред Булл» – это две команды, которые немного обновили свои автомобили – это не является полной неожиданностью.

Но я буду очень удивлён, если Макс выиграет титул с той позиции, на которой он находится в личном зачёте. Я имею в виду, что он всегда на высоте и всегда выступает очень хорошо, но это всё равно 40 очков, а 40 очков — это важно. Так что, если бы мне пришлось поставить один доллар, я, вероятно, поставил бы на пилотов «Макларена». Но никогда нельзя исключать Макса», — приводит слова Леклера издание Motorsport.