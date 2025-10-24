Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Один из лучших камбэков в истории». Бортолето — о шансах на титул Ферстаппена в 2025-м

«Один из лучших камбэков в истории». Бортолето — о шансах на титул Ферстаппена в 2025-м
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий «Кик-Заубер», высказался о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») на пятый титул в сезоне-2025.

«То, что он делает, невероятно. На мой взгляд, это один из лучших камбэков в истории чемпионата. Давайте посмотрим, чего он сможет добиться. Большую часть сезона у него была не лучшая машина – и даже не в топ-3 лучших – и ему удавалось так долго бороться за титул. А теперь они нашли кое-что интересное в машине, и он смог ещё улучшить свои результаты. Это уже история.

Я не удивлён, что он смог этого добиться, но я удивлён, что они смогли так сильно усовершенствовать машину после летней паузы. Это меня удивляет, потому что это непросто сделать, особенно когда ты уже на таком хорошем уровне, как они», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.

Материалы по теме
Шарль Леклер: буду очень удивлён, если Макс Ферстаппен выиграет титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android