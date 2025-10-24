«Один из лучших камбэков в истории». Бортолето — о шансах на титул Ферстаппена в 2025-м

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий «Кик-Заубер», высказался о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») на пятый титул в сезоне-2025.

«То, что он делает, невероятно. На мой взгляд, это один из лучших камбэков в истории чемпионата. Давайте посмотрим, чего он сможет добиться. Большую часть сезона у него была не лучшая машина – и даже не в топ-3 лучших – и ему удавалось так долго бороться за титул. А теперь они нашли кое-что интересное в машине, и он смог ещё улучшить свои результаты. Это уже история.

Я не удивлён, что он смог этого добиться, но я удивлён, что они смогли так сильно усовершенствовать машину после летней паузы. Это меня удивляет, потому что это непросто сделать, особенно когда ты уже на таком хорошем уровне, как они», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.