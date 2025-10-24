«Ред Булл» прекратит отдирать скотч «Макларена» после встречи Мекиса и Стеллы — The Race

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис и его коллега из «Макларена» Андреа Стелла провели диалог после Гран-при США, когда австрийцы были оштрафованы на € 50 тыс., сообщили в издании The Race.

Согласно информации журналистов, в «Ред Булл» прекратят отдирать скотч, который механики «Макларена» клеят на стену рядом со стартовым местом своего пилота Ландо Норриса, чтобы тому было легче расположить машину на линии.

В Остине механик «Ред Булл» остался на трассе после того, как все были обязаны покинуть, и попытался отодрать скотч. За нарушение регламента безопасности команда и получила штраф.