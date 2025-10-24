Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» прекратит отдирать скотч «Макларена» после встречи Мекиса и Стеллы — The Race

«Ред Булл» прекратит отдирать скотч «Макларена» после встречи Мекиса и Стеллы — The Race
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис и его коллега из «Макларена» Андреа Стелла провели диалог после Гран-при США, когда австрийцы были оштрафованы на € 50 тыс., сообщили в издании The Race.

Согласно информации журналистов, в «Ред Булл» прекратят отдирать скотч, который механики «Макларена» клеят на стену рядом со стартовым местом своего пилота Ландо Норриса, чтобы тому было легче расположить машину на линии.

В Остине механик «Ред Булл» остался на трассе после того, как все были обязаны покинуть, и попытался отодрать скотч. За нарушение регламента безопасности команда и получила штраф.

Материалы по теме
Норрис рассказал о реакции на действия «Ред Булл», срывающего со стены подсказку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android