Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В The Race рассказали, как «Макларен» пытался мешать «Ред Булл» срывать скотч для Норриса

В The Race рассказали, как «Макларен» пытался мешать «Ред Булл» срывать скотч для Норриса
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Race раскрыло детали борьбы между двумя командами Формулы-1 — «Макларен» и «Ред Булл», когда механики австрийского коллектива срывали скотч, который коллеги из «оранжевых» вешают для своего пилота Ландо Норриса на стену перед стартом гонок.

По данным журналистов, после того, как в «Ред Булл» на разных этапах стали срывать скотч, в «Макларене» наклеивали ленту, которая разделяется на множество сегментов, чтобы на полное удаление ленты у инженеров «Ред Булл» затрачивалось больше времени. Также один из сотрудников «Макларена» находился рядом с местом, где висит скотч, вплоть до самого сигнала об уходе со стартового поля, чтобы никто не сорвал.

На одном из этапов в «Макларене» также приклеили к стене два слоя скотча на случай, если верхний всё-таки быстро снимут, а на втором было написано: «В следующий раз повезёт больше».

Материалы по теме
«Ред Булл» прекратит отдирать скотч «Макларена» после встречи Мекиса и Стеллы — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android