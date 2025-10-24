В The Race рассказали, как «Макларен» пытался мешать «Ред Булл» срывать скотч для Норриса

Издание The Race раскрыло детали борьбы между двумя командами Формулы-1 — «Макларен» и «Ред Булл», когда механики австрийского коллектива срывали скотч, который коллеги из «оранжевых» вешают для своего пилота Ландо Норриса на стену перед стартом гонок.

По данным журналистов, после того, как в «Ред Булл» на разных этапах стали срывать скотч, в «Макларене» наклеивали ленту, которая разделяется на множество сегментов, чтобы на полное удаление ленты у инженеров «Ред Булл» затрачивалось больше времени. Также один из сотрудников «Макларена» находился рядом с местом, где висит скотч, вплоть до самого сигнала об уходе со стартового поля, чтобы никто не сорвал.

На одном из этапов в «Макларене» также приклеили к стене два слоя скотча на случай, если верхний всё-таки быстро снимут, а на втором было написано: «В следующий раз повезёт больше».