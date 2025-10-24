«Было ли это лучшим его решением? Нет». Гасли — о нарушении Колапинто командного приказа

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли из команды «Альпин» прокомментировал обгон от своего напарника Франко Колапинто в концовке Гран-при США после приказа французов не опережать Пьера.

«Мы обсудили это после гонки. Просто нет смысла говорить об этом здесь. То, что должно было быть сказано, было озвучено — всё в порядке. В конечном счёте как команда мы находимся в неприятной ситуации. Поэтому я думаю, что мы просто пытаемся держаться вместе, быть сплочёнными, и это то, чего мы просто хотим достичь.

Он провёл индивидуально хороший уикенд. Очевидно, то, что он сделал в прошлое воскресенье, не отражает того, чего он достиг как гонщик. Было ли это его лучшим решением? Нет. Извлечёт ли он из этого урок? Да.

Но главное — он хорошо работает на команду. И, думаю, важно двигаться вперёд в одном направлении единым коллективом», — приводит слова Гасли издание Motorsport Week.