Расселл объяснил, почему титул Ф-1 в сезоне-2025 завоюет кто-то из пилотов «Макларена»

Аудио-версия:
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Я по-прежнему думаю, что чемпионом будет один из пилотов «Макларена» — или, по крайней мере, так и должно быть, потому что я по-прежнему считаю, что у них самая быстрая машина. Но очевидно, что Макс сейчас отлично справляется со своей работой, и они, похоже, обрели форму, которую не демонстрировали весь сезон, и они хорошо выглядят на всех трассах.

Но в прошлом году в Мексике «Ред Булл» пришлось нелегко. «Феррари» выиграла, а «Макларен» был быстр сам по себе, и мы финишировали впереди Макса. После этого уикенда, если «Макларен» завоюет победный дубль, а Макс закончит на седьмом месте, всё снова изменится, так что я думаю, что титул заберёт кто-то из «Макларена», — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1.

