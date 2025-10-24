Скидки
Норрис прокомментировал отменённые «Маклареном» «последствия» после контакта с Пиастри

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис высказался о решении «Макларена» отменить спортивные «последствия», которые были введены за контакт с напарником Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

В Остине во время спринта Оскар решил перекрестить траектории с Норрисом, но не заметил находящегося сзади Нико Хюлькенберга из «Кик-Заубера», из-за чего произошла авария и оба «Макларена» сошли.

«Да, это были довольно лёгкие и быстрые обсуждения. Я думаю, что с этого момента теперь будет всё в порядке, просто смотрю вперёд на оставшуюся часть сезона. Конечно, всем лучше, когда ничто не мешает или не создаёт каких-либо неудобств для выступлений, как это было раньше. Так что да, не было ничего особенного, просто несколько коротких бесед и построение планов на оставшуюся часть недели», — приводит слова Норриса издание Motorsport Week.

Льюис Хэмилтон объяснил, как пилоты «Макларена» могут победить Макса Ферстаппена
