Колапинто — о нарушении приказа: не знаю, как поступил, будь у меня контракт на сезон-2026

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто из «Альпин» высказался по поводу нарушения приказа команды не обгонять напарника Пьера Гасли в концовке Гран-при США.

«Думаю, что в целом у меня проблемы с машиной, мне сложно найти правильный баланс в данный момент. Я сосредоточен на этом, конечно, мы участвуем в гонках одновременно. Решения принимаются за миллисекунды, их сложно осмыслить [в гонке]. Реальность такова, что мы всё время находимся очень близко друг к другу. В последних шести гонках лично я боролся в поисках хорошего темпа, был довольно силён, но также верно и то, что иногда мы не можем показать настоящий личный темп, потому что в концовках далеко отстаём, даже слишком далеко.

Не знаю, каким было бы моё решение или как бы я отреагировал, если бы у меня уже был контракт на три—четыре года или, по крайней мере, на следующий. Однако полностью согласен с тем, что инструкции всегда следует выполнять. Ситуации непростые, думаю, что в тот момент для меня как гонщика было естественно гоняться и пойти на обгон», — приводит слова Колапинто издание Motorsport Week.