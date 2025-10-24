Ферстаппен отверг слова Марко о том, что он потерял интерес к Ф-1 из-за неудач

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») не согласился со словами советника команды по автоспорту Хельмута Марко, заявившего, что он потерял интерес к серии из-за неудач на старте сезона-2025.

«Нет, я не согласен. Конечно, гораздо приятнее приезжать на гоночные уикенды в таком настроении, чем осознавать, что у тебя нет шансов на победу, но когда сажусь в машину, всегда стараюсь максимально использовать всё, что у меня есть, выкладываюсь полностью. Так что даже если борюсь за четвёртое место или даже за девятое, всегда стараюсь выжать из этого максимум.

Однако неудачи в начале года позволили мне заняться другими вещами, которые были запланированы уже давно. Это не произошло внезапно, такие вещи нужно планировать заранее, подготовка также требуется, поэтому в этом году у меня появилась возможность сразиться в классе GT3 за пределами симулятора.

Это была первая возможность принять участие в гонке, но я уже много времени посвящаю этому, даже гоняясь онлайн во время уикендов Формулы-1 [на симуляторе], так что на мой профессиональный подход к гонкам никакие неудачи не влияли. Конечно, вы хотите выигрывать гонки и бороться за титул. Но я по-прежнему получаю удовольствие от пилотирования и отдаю всего себя», — приводит слова Ферстаппена портал Crash.net.