Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Положительное давление». Ферстаппен — о титульных шансах в сезоне-2025 Формулы-1

«Положительное давление». Ферстаппен — о титульных шансах в сезоне-2025 Формулы-1
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о форме коллектива и о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Большую часть сезона нам было намного тяжелее. Честно говоря, то, что мы всё ещё участвуем в этой титульной борьбе, удивительно. Но я принимаю это, теперь, как я уже говорил, нам нужно быть идеальными, однако для меня это просто положительное давление», — приводит слова Ферстаппена портал Crash.net.

После 19 этапов «Королевских гонок» в 2025-м нидерландский гонщик занимает третье место в личном зачёте, на его счету 306 очков. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларен») 346 очков, напарник Пиастри Ландо Норрис второй (332).

Материалы по теме
Ферстаппен отверг слова Марко о том, что он потерял интерес к Ф-1 из-за неудач
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android