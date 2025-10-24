«Положительное давление». Ферстаппен — о титульных шансах в сезоне-2025 Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о форме коллектива и о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Большую часть сезона нам было намного тяжелее. Честно говоря, то, что мы всё ещё участвуем в этой титульной борьбе, удивительно. Но я принимаю это, теперь, как я уже говорил, нам нужно быть идеальными, однако для меня это просто положительное давление», — приводит слова Ферстаппена портал Crash.net.

После 19 этапов «Королевских гонок» в 2025-м нидерландский гонщик занимает третье место в личном зачёте, на его счету 306 очков. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларен») 346 очков, напарник Пиастри Ландо Норрис второй (332).