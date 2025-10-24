Скидки
Антонелли рассказал о «важном совещании» в «Мерседесе» на фоне западения его результатов

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался насчёт западения своих результатов в ходе европейской части сезона.

«Думаю, многое в подходе изменилось. Конечно, у меня был очень долгий, тяжёлый период во время европейской части сезона. Думаю, поскольку результаты так и не появлялись, разочарование начало выходить из-под контроля. И я начал понимать, что на самом деле не фокусировался на цели, на основах и на процессе, а был сосредоточен только на конечном результате.

Но затем, поскольку окончательный результат так и не был достигнут, как я уже говорил, разочарование начало выходить из-под контроля. Спустя несколько месяцев наступил момент, когда я собрался с командой ради важного совещания. Мы согласились, что нужно что-то менять, и с тех пор мой подход сильно изменился. Теперь я гораздо больше концентрируюсь на задаче: на том, чтобы хорошо пилотировать и собирать всё воедино. И я знаю, что если я сделаю всё это хорошо, конечный результат придёт сам собой», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

