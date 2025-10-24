Скидки
Берман не поменял мнение относительно инцидента с Цунодой

Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман высказался об инциденте с гонщиком «Ред Булл» Юки Цунодой в гонке Гран-при США.

«У меня по-прежнему та же оценка. Конечно, я был недоволен после финиша. Конечно, там был адреналин и всё такое, но в этом повороте можно делать такие опасные манёвры, это не будет заметно из-за его особенностей. Многие люди не видят того, что видел я, того, что видели мы, я придерживаюсь той же точки зрения.

То есть в этом повороте, где трасса в любом случае поворачивает налево, просто говоришь: «Ну, я пойду на апекс». Однако если взглянуть на каждый второй круг, всё выглядит не так, понимаете, это одна из таких вещей. Вот это и вызывает беспокойство. А также то, что ты режешь поворот так рано. Это и становится опасным», — приводит слова Бермана Motorsport Week.

Комментарии
