Зак Браун: долгое время думал, что Ферстаппен перейдёт в «Мерседес»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о ситуации в «Ред Булл».

«Приход Мекиса в команду всё перевернул. Рл крайней мере, сейчас кажется именно так, если оценить ситуацию сквозь время. Казалось, что «Ред Булл» разваливается, но сейчас там снова царит мир. Я долгое время думал, что Ферстаппен перейдёт в «Мерседес» после этого сезона, но этого не будет.

В последнее время будущее Ферстаппена даже не обсуждается. Это говорит и о темпе «Ред Булл», и об ощущениях Макса от выступления за команду. Кажется, сейчас ему хорошо как никогда прежде. Поэтому, конечно, в борьбе за титул мы воспринимаем Макса со всей серьёзностью. Было бы глупо этого не делать», — приводит слова Брауна GPBlog.

