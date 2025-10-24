Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны номера, под которыми выступят девять новичков в тренировке Гран-при Мексики

В пятницу, 24 октября, в первой практике 20-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Мексики примут участие сразу девять пилотов-новичков.

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) объявила номера болидов, под которыми будут выступать пилоты-новички в этой сессии.

Номера пилотов-новичков в первой тренировке Гран-при Мексики:

#72 Фредерик Вести («Мерседес»);

#89 Пато О’Уорд («Макларен»);

#40 Аюму Иваса («Рейсинг Буллз»);

#38 Антонио Фуоко («Феррари»);

#46 Люк Браунинг («Уильямс»);

#61 Пауль Арон («Альпин»);

#50 Рё Хиракава («Хаас»);

#35 Джек Кроуфорд («Уильямс»);

#36 Арвид Линдблад («Ред Булл»).