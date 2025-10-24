Скидки
«Шумиха раздражает». Хаджар — о слухах о переходе в «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своём возможном переходе в «Ред Булл».

«В идеале хотел, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем задавать мне вопросы. Эта шумиха сильно раздражает. Впереди ещё есть пять гонок. Если быф я присоединился к «Ред Булл» сейчас, то это означало бы, что мне предстоит провести ещё пару гонок с командой, но этого не случится. Я доволен «Рейсинг Буллз», мне нужно помочь занять команде шестое место в Кубке конструкторов.

Я хорошо выступаю в этом году. Думаю, даже результаты не отражают всю мою скорость. Речь даже не о квалификации и гонке, речь о практиках. Не было ни одной сессии, в которой я был бы на три десятых медленнее и не мог объяснить почему. Такого со мной никогда не случалось. Так что я доволен собой. А, значит, вероятно, довольны и в «Ред Булл», – приводит слова Хаджара Motorsport.

