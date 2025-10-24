Норрис: ничего не можем сделать с Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Я выигрывал не каждую гонку после схода в Нидерландах, так что не могу сказать, что было легко отыграть так много баллов. Их было около 30. Осталось ещё несколько очков отставания, чтобы перевернуть ситуацию, однако это будет непросто, особенно в борьбе с отличным пилотом, который выступает на той же машине. Мне кажется, в этом плане я хорошо справляюсь, но, конечно, есть и кое-кто другой, кто выигрывает последние гонки и сильно нагоняет.

Как мне кажется, мы ничего не можем сделать с Максом. Он быстр, машины «Ред Булл» быстры. Он отлично справляется на протяжении всего сезона. Он взял много поулов, так что не сказал бы, что они выступали слабо. У него были победы в квалификациях в каждый период сезона. Неудивительно, когда их машина заработала лучше, борьба стала плотнее. Но для меня это ничего не меняет. Я стремлюсь к победе в каждый уикенд. В этом мой подход. И я продолжу в том же духе», — приводит слова Норриса GPBlog.