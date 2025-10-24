Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» привезли новинки на Гран-при Мексики

В «Ред Булл» привезли новинки на Гран-при Мексики
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» привезла сразу несколько новинок на Гран-при Мексики. В частности, в «Ред Булл» обновили воздуховоды передних тормозов, добавили отверстия на радиаторы охлаждения и кожух двигателя.

Эти новинки связаны с особенностью трассы в Мексике, расположенной на высокогорье — из-за разреженного воздуха узлы перегреваются здесь гораздо сильнее.

Кроме того, австрийский коллектив привёз в Мексику обновлённое днище — была обновлена глотка и его края. По официальной версии, это должно обеспечить лучшую работу обновлённых понтонов.

Напомним, Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября.

Материалы по теме
Стали известны номера, под которыми выступят девять новичков в тренировке Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android