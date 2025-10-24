В «Ред Булл» привезли новинки на Гран-при Мексики

Команда Формулы-1 «Ред Булл» привезла сразу несколько новинок на Гран-при Мексики. В частности, в «Ред Булл» обновили воздуховоды передних тормозов, добавили отверстия на радиаторы охлаждения и кожух двигателя.

Эти новинки связаны с особенностью трассы в Мексике, расположенной на высокогорье — из-за разреженного воздуха узлы перегреваются здесь гораздо сильнее.

Кроме того, австрийский коллектив привёз в Мексику обновлённое днище — была обновлена глотка и его края. По официальной версии, это должно обеспечить лучшую работу обновлённых понтонов.

Напомним, Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября.